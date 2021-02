Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE di Alaba sul suo futuro

Il difensore austriaco ha confermato l’addio al Bayern Monaco a fine stagione. Ecco il suo annuncio

Dopo i continui rumors e le indiscrezioni degli ultimi mesi, David Alaba annuncia ufficialmente il proprio futuro. Il difensore austriaco, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Bayern Monaco e lascerà i bavaresi al termine della stagione. La conferma è arrivata oggi dallo stesso giocatore, che ha annunciato attraverso una conferenza stampa: “Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima stagione. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Ma non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Alaba conferma l’addio al Bayern Monaco | Le ultime

Il 28enne, accostato anche alla Juventus ma dato ormai ad un passo dal Real Madrid, non si è però sbilanciato sulla sua prossima squadra: “I miei agenti sono in contatto con vari club, non è un segreto. Il resto verrà deciso in futuro, la decisione sarà prettamente sportiva”. Al difensore, infatti, è stato anche chiesto come se la cava con lo spagnolo: “Ho avuto compagni spagnoli, quindi l’ho ascoltato. Non è buono, ma sufficiente per il campo”. Un ulteriore indizio, quantomeno, della pista Real Madrid. Si attende dunque la decisione ufficiale di Alaba.