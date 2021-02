Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci clamorose riguardo il possibile ritorno di Hakimi al Real Madrid. Il marocchino è approdato all’Inter per 45 milioni bonus compresi

In Spagna insistono: Hakimi tornerà al Real Madrid. ‘Don Diario’ va ancora più ‘pesante’ parlando di ritorno a costo zero. Hakimi gratis, scrive il portale spagnolo, visto che l’Inter non ha ancora cominciato a pagare la cifra stabilita nella primavera scorsa, ovvero 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. Come spiegato da Calciomercato.it, tuttavia, il pagamento (rinviato dopo l’accordo raggiunto con lo stesso Real) della prima rata dovrà essere pagato dall’Inter entro il 31 marzo, pena l’esclusione dalle coppe europee del club nerazzurro.

Il Real Madrid si sarebbe pentito di aver fatto partire Hakimi, a maggior ragione vista l’infelice stagione di Carvajal, pupillo di Zidane quest’anno martoriato da infortuno. E così vorrebbe riprenderselo, puntando sul fatto – come scrive sempre ‘Don Diario’ – che l’Inter non ha ancora iniziato a pagarlo. L’operazione descritta così, con Hakimi che tornerebbe in Spagna di fatto a zero, appare davvero da fantamercato.