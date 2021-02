Il Real Madrid guarda in Portogallo per rafforzare la difesa. L’ultima idea per sostituire Sergio Ramos porta a Carmo del Braga, accostato anche a Roma e Liverpool

Il futuro di Sergio Ramos è tutto da scrivere. Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid. La trattativa per il rinnovo non decolla e il rischio che il calciatore cambi aria al termine della stagione è davvero concreto. Non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito ma da giorni, in Spagna, sta prendendo sempre più piede la notizia dello stop definitivo alla trattativa, con Ramos pronto a giocare in un altro top club europeo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Facile pensare al Psg ma attenzione anche alla Juventus, che ha dimostrato in passato, con gli acquisti di Cristiano Ronaldo prima, e de Ligt dopo, di essere capace di colpi del genere. Non possono essere scartati, inoltre, i due Manchester, con Guardiola e Solskjaer pronti ad accogliere a braccia aperte il centrale classe 1986.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo bomber per Pirlo: addio Morata!

Calciomercato, Carmo l’erede di Sergio Ramos

Il Real Madrid si sta dunque guardando attorno per il dopo Sergio Ramos. L’ultima idea porta in Portogallo: le attenzioni sono puntate su David Carmo. Il centrale del Braga era sul taccuino anche di Roma e Liverpool ma nel suo futuro – come riporta ‘As’ – potrebbe esserci il club spagnolo. Per il 21enne, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025, con una clausola da 40 milioni di euro, servono circa 25 milioni di euro.

Carmo, solo pochi giorni, è stato costretto ad andare sotto i ferri per un infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa 3 mesi.