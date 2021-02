Verona-Parma, quarta sconfitta consecutiva per i crociati: le parole di Roberto D’Aversa al termine del match

“Sarebbe stato importante portare a casa un risultato positivo, siamo partiti bene, poi non abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, forse per la situazione in classifica. Una squadra che si deve salvare deve fare di tutto per portare a casa il risultato”. Non nasconde la sua amarezza Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma, sconfitto a Verona, ha parlato così a ‘Sky Sport’ al termine della gara.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“L’unica gara dove abbiamo fatto male è stata il derby con il Bologna. Nelle altre gare la prestazione c’è stata. Non penso sia questione di fortuna o sfortuna, ma per via di una serie di componenti che portano a fare bene. Dobbiamo trovare quello spirito degli anni passati”. Sulla gara: “Oggi siamo partiti bene. Ho visto paura ed è una cosa che non possiamo avere. Dobbiamo essere più concentrati. La medicina più importante è trovare un risultato positivo. Questa squadra ha caratteristiche per vincere duelli, dobbiamo migliorare nella voglia di fare risultato a tutti i costi. Non è questione d’impegno: i veterani devono trasmettere con i fatti ai nuovi”. Sui problemi nel fare gol: “Ho perso la gara quando ho tolto Cornelius, ma dovevo farlo perché non aveva i minuti nelle gambe. Non penso che i gol dipendano dai singoli attaccanti, penso che questo dipenda dalla squadra. La difficoltà nel far gol lo abbiamo, è un problema che dobbiamo risolvere”.