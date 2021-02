Il Verona vince in rimonta contro il Parma e sale al nono posto in classifica: per D’Aversa situazione sempre più difficile

Vince in rimonta il Verona di Juric e si porta al nono posto in classifica, ad una solo lunghezza dal Sassuolo ottavo. Contro il Parma finisce 2-1 una partita che i padroni di casa approcciano non benissimo ma poi hanno la forza per ribaltarla e farla propria. E’ il Parma ad aprire le danze con una rete su calcio di rigore di Kucka (fallo di Silvestri).

Per D’Aversa non c’è neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio del Verona: conclusione di Dimarco deviata in rete da Grassi. Il pareggio dà nuova linfa all’Hellas che comincia a macinare gioco senza riuscire a sbloccare il risultato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Verona-Parma, marcatori e classifica Serie A

Obiettivo centrato dopo 16 minuti della ripresa quando Barak batte per la seconda volta Sepe. Nonostante i tanti cambi il Parma non ha più la forza di reagire e deve arrendersi: vince il Verona, per i ducali (1 punto in 6 gare) è notte fonda.

VERONA-PARMA 2-1: 8′ Kucka rig. (P), 13′ aut. Gratti (V), 61′ Barak (V)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 50 punti; Milan 49; Roma 43; Juventus* 42; Lazio, Napoli* e Atalanta 40; Sassuolo 34; Verona33; Sampdoria 30; Genoa 25; Udinese, Benevento, Bologna e Spezia 24; Fiorentina 22; Torino 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno