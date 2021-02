Le ultime news Juventus si focalizzano sul match di Champions League contro il Porto. Designato l’arbitro Del Cerro Grande

Messo da parte il ko in campionato contro il Napoli, per la Juventus è tempo di rituffarsi in Champions League. Mercoledì al ‘Do Dragao’ la formazione di Pirlo giocherà il match di andata degli ottavi di finale contro il Porto. Oggi la Uefa ha designato l’arbitro della gara: si tratta del 44enne spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Un solo precedente, non ben augurante, per i bianconeri con il fischietto madrileno risalente alla Champions 2019. Andata dei quarti: la Juve pareggiò 1-1 in trasferta con l’Ajax e poi fu eliminata al ritorno. L’allora squadra di Allegri lamentò un mancato rigore per trattenuta di Tagliafico su Bentancur.