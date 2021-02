Napoli infortunio Lozano

Lozano fa tremare il Napoli e Gattuso. L’attaccante messicano rischia uno stop di 3-4 settimane dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus

Il Napoli torna a sorridere grazie alla preziosa vittoria del ‘Maradona’ contro la Juventus. Un successo fondamentale per il cammino degli azzurri e soprattutto il futuro di Gennaro Gattuso, in bilico dopo gli ultimi risultati deludenti di Insigne e compagni. Proprio il capitano ha deciso la sempre sentita gara contro i bianconeri, consegnando tre punti importanti anche per la classifica ai partenopei. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Napoli, tegola Lozano per Gattuso: gli aggiornamenti

Buona contro la Juve anche la prova di Hirving Lozano, rinato in questa stagione e che si è imposto nello scacchiere di Gattuso dopo una prima annata deludente a Napoli. Il 25enne messicano è una delle frecce dell’undici di ‘Ringhio’ e ha giocato il 90% delle partite da titolare in campionato nell’attuale Serie A. Il finale di gara con i bianconeri ha portato però una nuova tegola per Gattuso, con Lozano che stando al quotidiano ‘Repubblica’ rischia di restare fermo 3-4 settimane a causa del problema muscolare accusato nell’anticipo di sabato. L’ex PSV ha stretto i denti e terminato la contesa, ma dai primi esami ha rimediato una distrazione muscolare che lo potrebbe tenere lontano dai campi di gioco per poco meno di un mese. Lozano si sottoporrà a nuovi controlli nelle prossime ore, ma il rischio di perderlo per diverse settimane è concreto in casa Napoli.

Il messicano salterebbe così le sfide con Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna in campionato, oltre al doppio incrocio dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. La prima data utile per il rientro, quindi, potrebbe essere il 14 marzo per il big match di San Siro con il Milan. Un guaio non di poco conto per Gattuso, visto anche lo score realizzato di Lozano oltre altre al rendimento in campo: ben 13 le reti complessive in stagione per il classe ’95, condite pure da 4 assist. ‘Ringhio’ e il Napoli si augurano ovviamente che la distrazione alla coscia sia meno grave del previsto.