L’unico rete biancoceleste in Inter-Lazio è stata al centro di una disputa: la Lega ha assegnato il gol a Milinkovic Savic e non ad Escalante

Rinviata la gioia della prima rete in Serie A per Escalante. Nonostante l’ultimo tocco prima che la palla calciata da Milinkovic Savic finisse in rete sia stato dello spagnolo, la Lega ha assegnato il gol al centrocampsita serbo. La rocambolesca marcatura della Lazio, del momentaneo 2-1, ha illuso solamente per pochi minuti la compagine di Simone Inzaghi di poter riacciuffare il match. Pochi istanti dopo, infatti, la progressione di Romelu Lukaku ha spaccato in due la Lazio e ha chiuso i discorsi con l’assist vincente a Lautaro Martinez.

Una gioia che allevia la sconfitta, quindi, per Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, fra i migliori in campo anche questa sera, si porterà a casa la soddisfazione del gol a San Siro. La regola, infatti, stabilisce che solamente un tocco volontario cambia l’assegnazione della marcatura e il tocco di Escalante è stato valutato totalmente involontario.