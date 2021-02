Inter-Lazio, dopo il big match di ieri sera a San Siro uno dei protagonisti rischia la squalifica per la prossima gara

Dopo sei vittorie di fila in campionato, che avevano permesso la risalita fino al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League, si è fermata la marcia della Lazio, battuta 3-1 dall’Inter a San Siro. Un brutto stop per la squadra di Inzaghi, che ha lottato, per alcuni tratti di gara anche alla pari contro i nerazzurri, ma è stata tradita dai suoi uomini migliori. E dopo il ko contro i nerazzurri può arrivare un’altra tegola per i biancocelesti, in vista delle prossime sfide che saranno determinanti per il prosieguo della lotta alle prime quattro posizioni per riconfermarsi nell’Europa che conta anche nella prossima stagione.

Inter-Lazio, Lazzari nel mirino del giudice sportivo

Rischia infatti di essere squalificato Manuel Lazzari, protagonista di un episodio increscioso all’inizio del secondo tempo. L’esterno biancoceleste ha infatti pronunciato una bestemmia nel corso della gara. Ripreso dalle telecamere, potrebbe essere soggetto alla prova tv per espressione blasfema. ‘Il Tempo’ riferisce che i filmati sarebbero stati già girati al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea da parte della Procura Federale. Si attende adesso una decisione sul caso, che potrebbe privare Inzaghi, contro la Sampdoria, di uno dei suoi elementi più in forma. La partita è aperta, i precedenti di coloro che sono stati pizzicati dalle telecamere in espressioni blasfeme in questa stagione non sono univoci. Cristante della Roma, ‘pizzicato’ nel match di campionato contro il Bologna dopo il suo autogol, è stato squalificato. Graziato invece Buffon per l’espressione proferita dopo il gol incassato da Lautaro Martinez in coppa Italia contro l’Inter. Il portiere bianconero fu ‘salvato’ da un audio, nel suo caso, ritenuto non limpido. Certo è che se dai filmati si dovesse percepire distintamente l’espressione proferita, il rischio di squalifica per Lazzari sarebbe piuttosto concreto. Per ovviare all’eventuale assenza del numero 29 biancoceleste, Marusic sarebbe quasi sicuramente dirottato nuovamente sulla fascia destra, lasciando quella mancina al rientrante Senad Lulic.