Calciomercato Milan, salta il riscatto: nuovo colpo | Il piano di Maldini

Il Milan entra nel vivo della stagione, ma inizia a pensare anche alle possibili scelte sul calciomercato. Di seguito il nuovo scenario in difesa per il club rossonero

Il brutto passo falso contro lo Spezia complica i piani del Milan in campionato. I rossoneri, fino ad oggi, avevano portato avanti un ruolino di marcia davvero impressionante che li aveva condotti dritti in testa alla classifica. Trascinati da un superbo Zlatan Ibrahimovic, ma con un gioco corale veloce e invidiabile, Stefano Pioli ha iniziato a macinare vittorie, occupando per diversi mesi il primo posto in graduatoria.

Contro lo Spezia, però, si è vista una versione decisamente più sbiadita dei rossoneri e sono molte le critiche piombate in queste ore su molti dei calciatori del club milanese. In particolare, attenzione al futuro di Diogo Dalot. Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, il terzino era in via di valutazione da parte del Milan che non aveva ancora presentato un’offerta ufficiale per il riscatto. Lo scenario, però, ora potrebbe improvvisamente cambiare. Ecco tutte le ultime novità sulla trattativa.

Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Dalot. Occhio a Emerson

Paolo Maldini prosegue nelle sue valutazioni e presto tutto potrebbe cambiare per il futuro di Diogo Dalot. Il terzino, infatti, aveva iniziato bene, soprattutto in Europa League, con la maglia rossonera, portando a termine qualche ottima prestazioni in entrambe le fasi di gioco. La gara contro lo Spezia, però, ha messo in evidenza tutti i limiti per cui non è riuscito a imporsi come titolare nei mesi precedenti. Non riesce a essere decisivo in fase di spinta e palesa non poche difficoltà in contenimento.

Per questo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il giovane terzino, a questo punto, potrebbe non essere riscattato dal Milan. Il Manchester United chiede 20 milioni di euro per rientrare dall’investimento effettuato ai tempi dell’acquisto dal Porto e Maldini potrebbe anche non iniziare affatto le trattative con i Red Devils per il riscatto. Non a caso, i rossoneri starebbero valutando già altri profili, come ad esempio Emerson Royal, classe 1999, in prestito dal Barcellona al Betis e che sta facendo bene in questa stagione.