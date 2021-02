La Fiorentina è interessata a un calciatore del sorprendente Spezia, che sabato scorso ha battuto il Milan in casa con il risultato di due a zero. Ecco tutti i dettagli

La Fiorentina di Prandelli aprirà la 23esima giornata di Serie A sfidando al ‘Franchi’ il sorprendente Spezia di Italiano, che sabato scorso ha messo ko il Milan capolista regalando all’Inter l’opportunità, poi sfruttata dai nerazzurri, di sorpassare in testa i cugini a una settimana dal derby. Vlahovic e compagni saranno di fatto obbligati a vincere per riscattare il brutto ko (il decimo in campionato) in casa della Sampdoria di Ranieri.

Il match in programma sabato alle 18.30 avrà pure il sapore di calciomercato, visto che tra le file dei liguri figura un concreto obiettivo del club targato Commisso. Parliamo di Matteo Ricci, centrocampista romano classe ’94 con il contratto in scadenza a giugno. ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma stamane il forte interesse dei viola nei suoi confronti e dunque il suo possibile approdo a Firenze a costo zero. Non è escluso, tuttavia, che la nuova proprietà americana dello Spezia possa provare a tenerselo stretto proponendogli il rinnovo. Staremo a vedere.