Nel contratto che lega Suarez all’Atletico Madrid è presente una clausola ‘segreta’ che potrebbe liberare l’attaccante

Accostato anche alla Juventus in estate, quando è stato chiaro che avrebbe lasciato il Barcellona, Luis Suarez alla fine è rimasto in Spagna trasferendosi all’Atletico Madrid. Scelta che il campo ha premiato a giudicare i numeri dell’attaccante uruguaiano. Sedici gol in diciotto partite di campionato, in Liga una media di una rete ogni 86 minuti.

Una efficacia sotto porta che ha contribuito alla stagione fin qui positiva della squadra di Simeone, prima in classifica con cinque punti di vantaggio dai cugini del Real Madrid e qualificata agli ottavi di finale di Champions. Proprio in Europa Suarez deve ancora sbloccarsi con l’Atletico: quattro partite e zero gol nella principale competizione europea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Atletico Madrid, Suarez via gratis a giugno: c’è una clausola

Al momento dell’accordo tra Suarez e l’Atletico Madrid sono state inserite alcune clausole nel contratto, rivelate da ‘marca.com’. Oltre a quella relativa all’ingaggio che sale in base ai gol fatti (ha già raggiunto il bonus dei 15 gol ed ora punta a quello per le 20 realizzazioni), ce ne sarebbe una che consentirebbe al ‘Pistolero’ di andare via gratis a giugno nonostante il contratto fino al 2022.

Sempre secondo quanto riferisce il portale spagnolo, Suarez non avrebbe alcuna intenzione di sfruttare l’opportunità offerta dal contratto. L’ex Liverpool si trova molto bene a Madrid e la sintonia con Simeone e la squadra è ottima: per questo la volontà di Suarez è quella di rispettare l’accordo biennale con i Colchoneros, con i quali spera di poter vincere il titolo. Una sensazione condivisa con la società che non è affatto preoccupata dalla presenza della clausola.