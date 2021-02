Problemi per l’attaccante in Serie A: infortunio che lo terrà fuori dai giochi per un periodo non breve, l’annuncio dell’allenatore

Non arrivano buone notizie per il Verona: Juric in conferenza stampa ha svelato l’infortunio di Nikola Kalinic. Per l’attaccante croato si prevede uno stop lungo per un problema muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’allenatore dei veneti non ha nascosto il dispiacere per il ko accusato quest’oggi: “Kalinic l’abbiamo perso per un tempo non breve. Si è fatto male e dispiace perché stava entrando in forma e facendo intravedere quello che aveva fatto a Firenze”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il tecnico spiega che Kalinic “Si è fatto male durante uno scatto” e che nel match di domani contro il Parma giocherà Lasagna. In realtà una scelta che Juric aveva già fatto in vista del monday night: “Avrebbe giocato comunque Kevin ma mi dispiace per Kalinic che ha avuto un problema muscolare”. Il tecnico continua: “E’ un vero peccato, si stava allenando molto bene”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Cuadrado: le condizioni del colombiano

Verona, infortunio per Kalinic: le statistiche del croato

Kalinic in questa stagione ha disputato 12 partite in campionato, realizzando un gol. Nelle ultime giornate ha giocato spesso titolare, ma ora dovrà cedere il passo al nuovo arrivato Lasagna. Infortunio e stop di qualche settimana da quanto anticipato da Juric.