Prandelli si dice imbarazzato dopo la gara di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina

Deluso per la sconfitta odierna contro la Sampdoria, Cesare Prandelli ha fatto il punto sul momento della sua Fiorentina: “Sono un po’ imbarazzato dopo una partita così. Abbiamo fatto due piccoli errori ingenui e abbiamo subito due gol. La realtà è questa, dobbiamo mettere più determinazione – spiega a ‘Sky Sport’ – Stiamo lavorando per migliorare non solo la mentalità, oggi mi viene complicato commentare questa partita. Già sul pareggio non ero contento, figuriamoci con la sconfitta. Non dobbiamo essere frenetici come abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Accardi, oggi sfida a Galliani. Il ds dell’Empoli piace a Napoli e Fiorentina

VLAHOVIC – “Ha grandi margini di miglioramento, ha voglia di arrivare e ascolta molto. Tante volte bisogna giocare per la squadra, saper difendere, avere un grande equilibrio dentro. C’è una grande esuberanza e a volte potrebbe ragionare in maniera diversa”.