La Roma va al riposo in vantaggio di due gol contro l’Udinese, ma il risultato poteva anche essere molto più largo. Tante le occasioni per i giallorossi, più una rete annullata dal Var. Una partita quasi mai in discussione, i friulani provano a giocarsela ma non senza mai essere pericolosi e anzi subiscono a ripetizione. Prestazione maiuscola di Veretout e Pellegrini, insieme a Mancini che fa anche un assist.

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Cristante 6

Ibanez 6

Karsdorp 6,5

Villar 6

Veretout 7,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6,5

Mayoral 6

Allenatore: Fonseca 6,5

Musso 5

Bonifazi 5

Nuytinck 5,5

Samir 5

Stryger Larsen 5

de Paul 5

Arslan 5

Walace 5

Zeegelaar 5

Llorente 5

Deulofeu 5,5

Allenatore: Gotti 5

Arbitro: Giacomelli 6

IL TABELLINO

Roma-Udinese 2-0



Marcatori: 5′ Veretout, 25′ rig. Veretout

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Peres, Santon, Fazio, Diawara, Pastore, Pedro, Perez, El Shaarawy, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Ouwejean, Molina, Makengo, Braaf, Micin, Nestorovski, Okaka.

Allenatore: Gotti.

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Tegoni – Schirru

IV Uomo: Manganiello

VAR: Banti

AVAR: De Meo