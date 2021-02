Roma-Udinese, rigore non dato a Dzeko: proteste accese anche in tribuna

Nel corso della sfida tra Roma e Udinese, i collaboratori di Fonseca hanno protestato per un mancato rigore per un fallo su Dzeko

La Roma è sul 2-0 contro l’Udinese, non riesce a chiudere la partita e anzi rischia di riaprirla. A 20 minuti dalla fine entra Edin Dzeko, subito protagonista con un tiro e soprattutto un episodio dubbio in area. Pallone al centro per lui, ma il bosniaco non riesce ad arrivarci per il contatto con Molina. L’esterno bianconero lo trattiene un po’, rischia parecchio ma Giacomelli non concede il rigore. Poi sul cartellino giallo a Veretout pochi secondi dopo scatta la polemica: proteste in panchina, ma soprattutto in tribuna da parte dei collaboratori di Fonseca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sugli spalti infatti siedono match analyst e gli altri colleghi dello staff tecnico del portoghese, tutti connazionali, che si sono fatti sentire parecchio, con le grida che hanno riecheggiato per tutta la tribuna stampa.