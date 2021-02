Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Lazio, posticipo della 22° giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri in vantaggio grazie alla doppietta di Lukaku

Torna al gol Romelu Lukaku, consentendo all’Inter di chiudere in vantaggio il primo tempo del posticipo della 22° giornata di campionato contro la Lazio. Il belga freddo dal dischetto, dopo il rigore guadagnato da Lautaro Martinez falciato in area da Hoedt. Il difensore biancoceleste (che ha sostituito Radu, ko nel riscaldamento) è in difficoltà, mentre nell’undici di casa è Eriksen a brillare tra regia e mediana. Immobile spaventa Handanovic, Lazzari è il solito motorino sulla corsia destra. Prima dell’intervallo è ancora Lukaku a sfruttare un rimpallo e a firmare il raddoppio per l’Inter.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

De Vrij 6

Bastoni 6

Hakimi 5,5

Barella 6,5

Brozovic 6,5

Eriksen 6,5

Perisic 5,5

Lautaro Martinez 6,5

Lukaku 7

All. Conte 6,5

LAZIO

Reina 6

Patric 5,5

Hoedt 5

Acerbi 5,5

Lazzari 6,5

Milinkovic-Savic 5,5

Lucas Leiva 6

Luis Alberto 5,5

Marusic 6

Correa 6

Immobile 6

All. Inzaghi 5,5

Arbitro: Fabbri 6,5

TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0

22’ e 45’ Lukaku

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Young, Gagliardini, Sensi, Vecino, Sanchez, Pinamonti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Alia, Musacchio, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Irrati

Ammoniti: Hoedt (L), Lukaku (I)

Espulsi:

Note: recupero 3’