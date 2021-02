Dopo le dimissioni di Almiron, l’Elche ha comunicato ufficialmente il nome del nuovo allenatore: si tratta di Fran Escribá

Un ritorno in panchina per conquistare la salvezza. Dopo le dimissioni di ieri di Jorge Almiron, l’Elche ha ufficializzato il nuovo allenatore. Il club, penultimo in Liga, ha (ri)accolto Fran Escribá. Il tecnico valenciano era già stato alla guida dei biancoverdi per tre stagioni, dal 2012-2013 al 2014-2015, dove aveva conquistato la promozione in Liga dalla Segunda Division e due salvezze consecutive nel massimo campionato spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Elche, UFFICIALE il ritorno di Escribá

L’allenatore 55enne ha sottoscritto un contratto con il club sino alla fine della stagione. Obiettivo, chiaramente, quello della salvezza. Con il club che non vince dallo scorso 23 ottobre e che nell’arco del nuovo anno ha conquistato soltanto due punti, in due pareggi contro Valladolid e Villarreal. La situazione non è comunque compromessa, visto che il club ha anche due gare in meno rispetto alle dirette avversarie.

Lo ha comunicato proprio la società iberica nel comunicato ufficiale. “Ritorna a casa l’allenatore che guidò ‘l’Elche dei record’ nella storica promozione in Liga e in due salvezze consecutive. Obiettivo da raggiungere anche in questa stagione. In questa nuova tappa, avrà come allenatore in seconda un’altra leggenda ‘Franjiverde’ come David Generelo ed entrambi dirigeranno il loro primo allenamento all’inizio della settimana per preparare la prossima gara contro l’Eibar. Benvenuto di nuovo a casa tua, mister”.