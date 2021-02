Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Fiorentina, match della terza giornata di ritorno di Serie A

Sampdoria-Fiorentina mette di fronte due degli allenatori più esperti della Serie A. Tra Ranieri e Prandelli ci si aspetta una sfida a scacchi, con l’obiettivo comune di trovare i tre punti. Reduci dal pari in casa del Benevento, i doriani in caso di vittoria raggiungerebbero momentaneamente a quota 30 punti il Verona, in campo lunedì contro il Parma. La Viola vuole invece approfittare del pari tra Bologna e Benevento e tentare il doppio sorpasso con la vittoria. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Fiorentina

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Keita. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA SERIE A: