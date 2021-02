Il programma domenicale si apre con Roma-Udinese, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

La sconfitta contro la Juventus ha chiuso una settimana molto difficile per la Roma, che spera di tornare alla vittoria all’Olimpico contro l’Udinese. I giallorossi sin qui non hanno mai fallito contro le squadre dal decimo posto in giù e Paulo Fonseca , che ha sciolto il dubbio Dzeko-Mayoral, spera di archiviare anche questa pratica con i tre punti. Di fronte ci sarà una squadra in salute, reduce da due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro gare. Gotti ritrova De Paul, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Pereyra. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 49 punti; Inter 47; Juventus 42; Lazio, Napoli e Roma 40; Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25; Udinese, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina 22; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

** una gara in più