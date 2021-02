Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cagliari-Atalanta, gara della ventiduesima giornata di Serie A

La conquista della finale di Coppa Italia ha lenito la delusione per il pareggio subito in rimonta contro il Torino, ma l’Atalanta ha bisogno dei tre punti oggi contro il Cagliari per non perdere terreno nella corsa Champions. La necessità di vittoria è a dir poco vitale per la squadra di Eusebio Di Francesco, che non vince in Serie A dal 7 novembre dello scorso anno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: