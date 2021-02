E’ arrivato l’annuncio ufficiale. Niente Serie A per Dayot Upamecano. Il difensore francese dal primo luglio 2021 vestirà la maglia del Bayern Monaco. Ecco il comunicato

Dopo le parole di venerdì sera di Salihamidzic, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Dayot Upamecano è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore francese, lascerà il Lipsia a fine stagione e vestirà la maglia dei bavaresi a partire dal primo luglio 2021. Come si legge sul sito ufficiale del club campione del mondo, Upamecano ha firmato un contratto quinquennale che scadrà il 30 giugno 2026.

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha ovviamente mostrato tutta la sua soddisfazione per l’acquisto del calciatore classe 1998: “Siamo felici di essere riusciti ad acquistare Dayot Upamecano per l’FC Bayern Monaco – si legge sul sito ufficiale -. Dayot sarà una componente molto importante per il nostro team nei prossimi anni, ne siamo convinti”.

Non sono state ufficializzate le cifre dell’affare ma è praticamente certo che il Bayern Monaco abbia deciso di versare nelle casse del Lipsia i soldi della clausola rescissoria, ben 42,5 milioni di euro. Una cifra importante, che dimostra che il club bavarese non abbia alcuna intenzione di fermarsi e guarda avanti con anticipo rispetto alle avversarie. E’ un abitudine dei campioni d’Europa in carica mettere a segno, con largo anticipo, i colpi di mercato. Per Upamecano la concorrenza era davvero importante. Il francese piaceva parecchio in Premier League, con Chelsea, Liverpool e Manchester United che hanno bussato alle porte del Lipsia, che non ha voluto privarsi di Upamecano per una cifra inferiore della clausola, avendo ragione.

Upamecano era un profilo che piaceva anche in Serie A, ci aveva pensato il Milan e poi anche la Juventus ma quando scende in campo il Bayern Monaco è davvero difficile per tutti.

Calciomercato, Simakan il sostituto di Upamecano

Il Lipsia non sta comunque a guardare e ha già trovato il sostituto di Upamecano. Nei giorni scorsi dalla Francia è arrivata notizia di un accordo praticamente raggiunto tra il club della Red Bull e Mohamed Simakan. Il futuro del centrale classe 2000 dello Strasburgo è cambiato davvero in pochi giorni. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, è stato davvero ad un passo dal Milan. L’infortunio che lo ha costretto a fermarsi ha spinto Maldini e Massara a cambiare obiettivo. I rossoneri avevano bisogno di un difensore pronto subito e si è virato così su Fikayo Tomori. L’accordo in prestito con riscatto alto, a circa 28 milioni di euro, aveva lasciato pensare che ci fosse ancora la possibilità di tornare su Simakan ma il Lipsia non è stato a guardare. Aveva bisogno di un sostituto di Upamecano e non ha avuto dubbi.