Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | Incontro col Real Madrid

La Juventus è sempre molto attenta a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. Tanti sono stati i giocatori arrivati a parametro zero nel corso degli anni: Pirlo, Pogba, Ramsey, Rabiot. Gente che Paratici ha ingaggiato consapevole di ciò che potevano dare alla squadra, appunto sfruttando delle opportunità. E in tempi di Covid, coi club in difficoltà economica, è normale che alcune certezze cambino. Quello che è stato Sergio Ramos per il Real Madrid dal 2005 ad oggi, per esempio. Ma il difensore spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto.

Sergio Ramos, infatti, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e il Real Madrid dovrà fare delle scelte. Il capitano è stato protagonista delle tante vittorie negli ultimi anni e il club ne è consapevole. Arrivato a 35 anni, però, Florentino Perez sembra restio nell’accontentare tutte le sue richieste. E infatti si è arrivato a una fase di stallo che dura ancora oggi, anche se pare ci siano delle novità.

Juventus, incontro di Sergio Ramos col Real Madrid

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘AS‘, Sergio Ramos ha incontrato il Real Madrid. ‘El Gran Capitan‘ si è incontrato col vice presidente de Blas, il dg Sanchez e il direttore Galeano. Insomma, eccetto Florentino Perez c’erano tutti i pesi massimi del club madrileno. La trattativa per il rinnovo, rispetto a qualche mese fa dove sembrava vicina la rottura, sembra riaprirsi. I toni sono infatti più pacati.

Sergio Ramos sarebbe contento di prolungare il contratto per altri due anni. Ma il difensore spagnolo dovrebbe decurtarsi lo stipendio di un 10% per risanare le perdite del club dovute al Covid. La Juventus resta alla finestra, anche perché non c’è ancora nulla di fatto. Anche altre squadre sono interessate al giocatore, come per esempio il PSG. I parigini sono, almeno per il momento, in una situazione di attesa.