Darian Males lascia l’Italia. Domani l’attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter sarà in Svizzera per legarsi al Basilea. Accordo tra le parti trovato

Darian Males torna in Svizzera. L’attaccante classe 2001 di proprietà dell‘Inter, oggi in prestito al Genoa, si appresta a cambiare aria. Il calciatore, che in stagione ha giocato solamente 23 minuti in Coppa Italia con la maglia del Grifone, nel match contro la Juventus, è pronto ad indossare la maglia del Basilea.

L’accordo tra le parti – come riporta Sky Sport – è stato praticamente trovato, con i nerazzurri che hanno dato il via libera al giocatore per essere domani a Basilea. Nuova avventura in prestito dunque per Males, che l’Inter la scorsa estate prelevò dal Lucerna.