Arriva il freddo, il gelo e il maltempo in Italia con particolare attenzione al centro-sud. Seppur senza particolari rischi da monitorare la situazione a Crotone

San Valentino gelido in Italia con temperature sempre più rigide e una corrente di aria fredda di origine polare, che sta causando un pesante rinforzo della ventilazione nord-orientale ed un calo delle temperature con conseguenti nevicate, fino a quote di pianura al Centro-Sud. Come si apprende dal sito della Protezione Civile, ‘le basse temperature previste a seguito della perturbazione favoriranno il formarsi di diffuse gelate’ con il fenomeno che impatterà in modo sensibile in diverse aree del paese. Dalla mattinata di oggi ci sono da riscontrare il ‘persistere di nevicate al di sopra dei 200-400 metri, localmente in calo fino a quote di pianura, su Molise, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati’.

Allerta meteo in Serie A: la situazione a Crotone

“Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia” scrive la Protezione Civile facendo dunque presagire un’allerta meteo che potrebbe, in caso di peggioramenti, interessare da vicino anche la Serie A. Nello specifico va tenuta d’occhio la situazione di Crotone-Sassuolo, con i rossoblù che già contro la Lazio rischiarono seriamente il rinvio della partita. Il comunicato evidenzia che oggi ci sarà ‘Allerta gialla su tutto il territorio di Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e sulla Sicilia settentrionale’.

Nonostante il piccolo allarme allo stato attuale delle cose non ci sono particolari rischi per quanto riguarda Crotone-Sassuolo che dovrebbe dunque disputarsi regolarmente. Il meteo attuale sembra far stare quindi sereni ma andranno evidentemente monitorati eventuali peggioramenti del caso.