Spezia-Milan, Romagnoli: “Abbiamo sbagliato partita, ma non siamo questi”

Alessio Romagnoli ha commentato con amarezza la brutta sconfitta di stasera con lo Spezia per 2-0

Serata da cancellare per il Milan di Pioli, che cade rovinosamente in casa dello Spezia per 2-0. I rossoneri restano primi in classifica, ma domani l’Inter ha la chance di sorpassarli vincendo contro la Lazio. Nel postpartita, ai microfoni di ‘DAZN’, il capitano milanista Alessio Romagnoli ha commentato il match: “Abbiamo sbagliato partita, per colpa nostra, ma non siamo quelli di stasera. Testa a Belgrado? No, noi pensiamo partita dopo partita, stasera è colpa nostra ma possiamo rifarci giovedì sera. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, è una cosa positiva scendere subito in campo”.

Una sconfitta pesante contro una squadra che ha meritato largamente i tre punti: “Loro sono stati bravissimi a fare pressing alto, gli facciamo i complimenti, hanno meritato ma ora pensiamo a Belgrado perché l’Europa League è un nostro obiettivo. Poi ci sarà il derby. È stata difficile, quando perdi 2-0 tante difficoltà, è mancato coraggio e fiducia. Non doveva succedere ma è successo, tocca a noi dimostrare che non siamo quelli di stasera“.