Spezia-Milan, forfait in attacco per Pioli | Neanche in panchina

Stefano Pioli sarà costretto a fare a meno di un calciatore decisamente importante in vista della partita di questa sera tra Spezia e Milan. Ecco tutte le ultime novità

Inizierà tra poco più di un’ora la partita tra Spezia e Milan, valida per la 22esima giornata di Serie A. I rossoneri, però, dovranno fare i conti con un forfait dell’ultimo minuto in vista del match contro i bianconeri. Ante Rebic, infatti, non ce la farà a essere della partita. L’attaccante, infatti, non sarà neanche in panchina per un trauma al tendine rotuleo sinistro. Si tratta di una botta presa nell’allenamento di ieri.

Stefano Pioli punterà su Rafael Leao nella sua posizione che agirà insieme a Calhanoglu e Saelemaekers, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.