Sorpresa nell’anticipo serale della 22a giornata di Serie A: lo Spezia batte la capolista Milan con le reti di Maggiore e Bastoni

Poteva essere la notte dell’allungo sulla Juventus, per il Milan è invece quella che dà l’occasione all’Inter di prendersi la vetta. Contro lo Spezia i rossoneri deludono e perdono: 2-0 il punteggio per i padroni di casa, festa ligure con le reti di Maggiore e Bastoni, entrambe nella ripresa. Una partita in cui il Milan quasi mai si è reso pericoloso: lo Spezia è parso fin da subito più in palla e chiama all’intervento prodigioso Donnarumma su conclusione di Saponara. Il primo tempo si chiude senza reti, ma nella ripresa il copione è confermato: Milan in affanno e Spezia che trova la via del gol con Migliore. Il centrocampista non deve fare altro che spingere la palla in rete dopo che una scivolata di Romagnoli aveva messo fuori causa Donnarumma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Pioli si gioca la carta Mandzukic ma a passare è ancora lo Spezia con Bastoni. L’assalto rossonero non produce frutti: vince lo Spezia che fa un passo avanti nella lotta per la salvezza e l’Inter domani ha l’occasione del sorpasso.

Spezia-Milan 2-0: marcatori e classifica

SPEZIA-MILAN 2-0: 56′ Maggiore (S), 67′ Bastoni (S)

CLASSIFICA: Milan** 49 punti; Inter 47; Juventus 42; Lazio, Napoli e Roma 40; Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25; Udinese, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina 22; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

** una gara in più