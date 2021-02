Serie A, Napoli-Juventus: decisivo Insigne su rigore | Finisce 1-0

Il Napoli era chiamato a una grande prova in vista della partita di questa sera contro la Juventus. I partenopei sono riusciti a trovare tre punti pesanti con Insigne

La 22esima giornata di Serie A vedeva in palinsesto il big match tra Napoli e Juventus. I padroni di casa sono riusciti a prevalere a sorpresa contro i bianconeri con il punteggio di 1-0 dopo una prova molto compatta. Le due squadre non alzano il ritmo nel primo tempo, in un match che si rivela decisamente tattico.

A sbloccare la situazione è la manata di Chiellini su Rrahmani in area di rigore. Dopo aver lasciato inizialmente correre il gioco, l’arbitro rivede l’episodio al Var e comanda il penalty. Bravo Lorenzo Insigne a prendersi la sua personale rivincita e spiazzare Szczesny dal dischetto. Nella ripresa, la Juventus tenta in diverse occasioni di recuperare il risultato, ma non riesce a realizzare l’1-1. Ottima vittoria, per certi versi inaspettata, da parte degli uomini di Gattuso.

NAPOLI-JUVENTUS 1-0 (31′ Insigne)

CLASSIFICA: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus 42; Lazio e Roma 40; Napoli 40; Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25; Udinese, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno

** una gara in più