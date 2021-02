Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia del match Roma-Udinese valevole per la ventiduesima giornata di Serie A

In casa Roma è vigilia della gara casalinga contro l’Udinese valevole per la 22esima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Fonseca ha parlato in conferenza, ecco le sue parole raccolte Calciomercato.it:

DZEKO – “Sta bene e si sta allenando nel modo giusto, come Borja Majoral. Se Edin giocherà dall’inizio? Lo vedrete domani (risponde stizzito Fonseca, ndr)”.

PEDRO ED EL SHAARAWY – “Pedro è ok, pronto per giocare. El Shaarawy ancora no, è stato fermo per tanto tempo. Non è ancora pronto per scendere in campo. Parliamo comunque di un calciatore intelligente che non avrà problemi ad inserirsi”.

EUROPA LEAGUE – “Le scelte di domani non saranno condizionate dalla gara di Europa League”.

Roma-Udinese, Fonseca: “Sento di avere la fiducia della società. Il lavoro di Pinto si vedrà a lungo termine”

FIDUCIA – “I complimenti che mi sono arrivati da altri allenatori fanno piacere, ma io sento di avere la fiducia anche della società”.

PINTO – “E’ arrivato da poco, ma sta facendo un lavoro importante. Penso che farà tanti cambiamenti per il futuro della Roma. I frutti del suo lavoro si vedranno a lungo termine, non ho dubbi”.

UDINESE – “Se mi aspetto una squadra chiusa? Sono la quinta difesa del campionato, una squadra molto forte in questo momento. Sarà una partita difficile perché sanno difendersi bene”.