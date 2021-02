La Juventus va ko al ‘Maradona’ contro un Napoli rimaneggiato oltre che in profonda crisi, scatenando l’ira dei tifosi bianconeri. Nel mirino Andrea Pirlo

Su Twitter spopola l’hashtag #PirloOut. I tifosi della Juventus contro il proprio allenatore, a loro giudizio colpevole assoluto della sconfitta contro un Napoli rimaneggiato e soprattutto in profonda crisi, con Gattuso come noto a rischio esonero. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Quest’anno non è la prima volta che quando bisogna vincere non vinciamo.

Manca qualcosa, non so, forse un ALLENATORE che sappia tenere alta la tensione nei momenti importanti.

E che possibilmente giochi in 11 vs 11.#PirloOut #NapoliJuve #Bernardeschi — Pirlo OUT ⚪⚫ (@JuventusJay) February 13, 2021

@MomblanOfficial ora non commenti questo schifo di gioco , pirlo out punto, provate a difenderlo ora un gioco vergognoso … 0 tiri in porta con il peggiore napoli della storia…PIRLO OUT — juventino doc94 (@Doc94Juventino) February 13, 2021

Bad Coach, bad players in juve #pirloout — Vega Belo (@vega_belo) February 13, 2021