Napoli-Juventus, infortunio per Cuadrado | Le ultime novità per Pirlo

Napoli-Juventus vede i partenopei in vantaggio a fine primo tempo con il punteggio di 1-0. Andrea Pirlo dovrà fare a meno di un importante calciatore nella ripresa

Il Napoli è in vantaggio sulla Juventus con il punteggio di 1-0 grazie alla rete realizzata da Lorenzo Insigne su rigore. La partita è stata molto tattica nella prima frazione di gioco, con entrambe le squadre che hanno alzato raramente il ritmo e non sono riuscite a creare vere e proprie occasioni da gol. Poi la manata di Insigne a Rrahmani in piena area di rigore e il penalty assegnato al Var e trasformato da Insigne. La Juventus dovrà cercare di ribaltare il parziale vantaggio nella seconda frazione di gioco, ma Pirlo dovrà fare a meno di un importante interprete per il suo gioco. Juan Cuadrado non rientrerà, infatti, nel secondo tempo di Napoli-Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, si ferma il portiere: salterà il big match

Il calciatore dei bianconeri si è avvicinato alla panchina e si toccava la coscia destra a fine primo tempo. Ha iniziato a fare stretching ma precauzionalmente ha iniziato a scaldarsi Alex Sandro. Il calciatore brasiliano ha sostituito il colombiano a inizio ripresa: l’ex Udinese non ce l’ha fatta a tornare in campo.