Napoli-Juventus, Paratici ha parlato prima del big match

Fabio Paratici si è soffermato ai microfoni di ‘SkySport’, prima della partita di questa sera tra Napoli e Juventus. Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero

Il Napoli ospita questa sera la Juventus per il big match della 22esima giornata di Serie A. Una partita che sottende diversi temi importanti per entrambe le compagini che si non possono permettersi passi falsi. I partenopei non possono permettersi errori in una fase cruciale della stagione. La panchina di Gennaro Gattuso continuare a traballare e gli Azzurri vogliono reagire contro i rivali di sempre, dimostrando di essere assolutamente in corsa in campionato, dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

La Juventus, invece, sembra in un ottimo periodo di forma. Ha eliminato l’Inter in semifinale di Coppa Italia ed è in piena corsa in campionato per lo Scudetto. La squadra di Conte, però, corre forte insieme al Milan e proprio per questo i torinesi non ammettono errori, anche in trasferta contro un avversario temibile come il Napoli. Lo conferma Fabio Paratici che ha presentato il match, pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Napoli-Juventus, le parole di Paratici prima del match

Fabio Paratici si approccia con grande serenità e concentrazione alla partita di questa sera contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente ai microfoni di ‘SkySport’: “Ci siamo guadagnati partita dopo partita le nostre vittorie. Siamo concentrati su questa partita, c’è un bel clima. Cosa cambia rispetto al match di Supercoppa? Guardiamo sempre partita per partita. La gara di Supercoppa è stata complicata, ma come lo sono tutte queste partite di alto livello”.

Il dirigente si sofferma anche sul percorso dei partenopei: “Il Napoli è una squadra di grande livello, che ha dato anche continuità nei risultati, seconda solo alla nostra. Dobbiamo fare i complimenti alla società, alla dirigenza, agli allenatori che si sono susseguiti e anche ai calciatori. Sarà una bella partita e alla fine cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile”.