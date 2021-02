Decisione presa dai tifosi del Napoli, ok all’esonero per Gattuso in caso di sconfitta con la Juventus

Gattuso a rischio esonero in casa Napoli. Un’eventuale sconfitta questa sera contro la Juventus potrebbe costare caro al tecnico calabrese, ormai da settimane in bilico a causa dei risultati deludenti. Dopo le trattative per il rinnovo le parti si sono infatti allontanate da inizio dicembre, quando è iniziata la crisi di gioco e risultati. Sono vivi, intanto, i contatti della dirigenza con Rafa Benitez e Luciano Spalletti: l’italiano non vuole approdare in Campania per soli sei mesi, mentre lo spagnolo accetterebbe di firmare per un progetto che lo vedrebbe in azzurro come manager all’inglese. L’ultima ipotesi sarebbe invece quella di affidare la panchina a un traghettatore come Walter Mazzarri, già noto nell’ambiente per gli ottimi anni trascorsi dal 2009 al 2013.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Napoli, comunicato UFFICIALE su Gattuso

Napoli, esonero per Gattuso: la decisione dei tifosi

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT Napoli-Juventus, azzurri in ritiro | Le scelte di Gattuso

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, in vista della gara odierna, prima di raggiungere l’albergo dove ha sede il ritiro del Napoli, il presidente De Laurentiis è stato protagonista di una lunga e cordiale telefonata proprio con Gattuso. Al netto di qualsiasi scenario futuro, tra i campani prevale il forte desiderio di infondere la giusta serenità per affrontare le sfide complicate in un periodo complesso e minato anche da troppi infortuni.

Calciomercato.it ha quindi chiesto ai suoi follower se sia giusto esonerare Gennaro Gattuso in caso di un’altra sconfitta questa sera contro la Juventus allo stadio Maradona. Il 54,1% dei votanti al sondaggio su Twitter ha manifestato la volontà di cambiare tecnico qualora dovesse concretizzarsi l’eventualità meno gradita. Solo il 45,9% sembra volergli confermare ulteriormente la fiducia. Reduce dalle sconfitte contro Genoa e Atalanta, il Napoli cerca un cambio di rotta immediato per non perdere il fondamentale obiettivo Champions League, che oggi contende a Roma, Lazio e Atalanta.