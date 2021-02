Juan Cuadrado è uscito anzitempo nel corso di Napoli-Juventus: problema fisico per il colombiano che rischia la Champions

La sconfitta sul campo e non solo: oltre ai tre punti persi a Napoli, la Juventus rischia di perdere per la Champions uno dei pilastri della squadra di Pirlo. Juan Cuadrado è, infatti, uscito all’intervallo del match del Diego Armando Maradona. Un problema fisico che ha costretto il colombiano a cedere il posto ad Alex Sandro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, furia su Bernardeschi: “Via quella maglia!”

Per l’ex Chelsea c’è ora da capire l’entità del problema muscolare accusato alla coscia: domani saranno valutate le sue condizioni e si capire se potrà essere tra i disponibili in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì a Porto. Cuadrado è tra i calciatori più utilizzati da Pirlo nonostante sia stato costretto a saltare quattro partite per il coronavirus.