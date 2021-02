DIRETTA Serie A, Torino-Genoa 0-0 | Insidioso Zaza nella mischia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e Ballardini in tempo reale

Il Torino riceve il Genoa nel secondo anticipo valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Dopo tre pareggi in altrettante partite, Nicola va a caccia del primo successo sulla panchina dei granata per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblu di Ballardini, invece, vogliono centrare la quarta vittoria di fila per vendicare la sconfitta (1-2) dell’andata. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootma, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini.

CLASSIFICA

CLASSIFICA SERIE A: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Napoli* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa, Udinese, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno

** una gara in più