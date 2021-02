CMIT TV | Serie A, la cronaca di Napoli-Juventus: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Napoli-Juventus

C’è grande attesa per la supersfida fra Napoli e Juventus, una supersfida dai temi tecnici ricchissimi che vi racconteremo in diretta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Alle 17.45 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto del match e il commento con i nostri utenti. In conduzione Marco Giordano e Alessandro Montano, ospiti la nostra Giulia Giroldini.