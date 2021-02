I rapporti tra Dzeko e Fonseca rimangono tesi: contro l’Udinese il capitano sarà Pellegrini e in attacco ci sarà ancora Borja Mayoral

Continua a tenere banco la questione Dzeko nella Capitale. Il bosniaco è stato protagonista di uno screzio con Fonseca e nel mercato di gennaio è stato ad un passo dall’addio. Come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, i rapporti tra il numero ‘9’ giallorosso ed il tecnico lusitano non sarebbero idilliaci. Nelle ultime settimane la società capitolina ha cercato di distendere gli animi e di favorire una pace fra i due contendenti, ma questo processo non starebbe progredendo nel migliore dei modi. Domani la Roma giocherà contro l’Udinese, cercando di rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta con la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Roma-Udinese, Dzeko ancora out | Rapporto ai minimi storici con Fonseca

Come rivelato dal giornalista Ilario Di Giovambattista, Paulo Fonseca rimarrà saldo sulle proprie scelte. Nessun passo in avanti nei confronti di Edin Dzeko: anche contro l’Udinese l’attaccante dovrebbe essere Borja Mayoral ed il titolare della fascia da capitano Lorenzo Pellegrini. I rapporti fra il tecnico portoghese ed il bosniaco sarebbero vicini allo zero assoluto, un freddo glaciale che non aiuta certamente la Roma. I giallorossi sono chiamati a raggiungere la Champions League per la prossima stagione, ma la situazione interna rischia di essere ancora vicina alla detonazione. Dzeko, dopo essere stato vicino alla Juventus in estate e all’Inter in inverno, sembra essere sempre più fuori dal progetto di Fonseca.

Il futuro del bosniaco nella Capitale sembra essere direttamente collegato proprio a quello del tecnico lusitano. In caso di permanenza di Fonseca, infatti, non sembrano esserci possibilità riguardo ad una permanenza dell’ex Manchester City. Tutto un altro scenario, invece, qualora la Roma dovesse effettuare un cambio in panchina. In particolare, come raccontato da Calciomercato.it, se i giallorossi dovessero scegliere Allegri: Dzeko, infatti, rappresenterebbe il centravanti ideale per il tecnico livornese ed in quel caso resterebbe volentieri nella Capitale. Insomma, i destini di Dzeko e Fonseca sono strettamente collegati: uno solo dei due rimarrà a Roma anche nella prossima stagione.