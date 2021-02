Ha avuto vita breve l’avventura di Keisuke Honda in Portogallo: l’ex Milan ha già lasciato la Portimonense per problemi burocratici

Tutto da rifare per Keisuke Honda, il giapponese lo scorso 6 febbraio aveva raggiunto un accordo con la Portimonense ed era pronto a ritornare in campo. L’ex numero ’10’ del Milan non ha fatto in tempo a debuttare nel campionato portoghese che deve già trovarsi un nuovo club. Come rivelato dal ‘Sun’, il presidente Rodini Sampaio ha informato Honda che per problemi burocratici non potrà essere tesserato dalla Portimomonense. Il giapponese, dopo l’esperienza con il Botofago, stava cercando una squadra per trovare una convocazione in vista delle Olimpiadi nipponiche che si dovrebbero tenere la prossima estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Honda lascia la Portimonense | Addio dopo 5 giorni

La carriera di Keisuke Honda ha vissuto alti e bassi: il giapponese ha brillato in maniera eclatante con la maglia del CSKA Mosca e, in maniera decisamente più attenuata, con la maglia del Milan. Dopo l’esperienza brasiliana stava cercando una squadra e, nei mesi scorsi, si era anche proposto al Manchester United. Non ha avuto successo, però, questa nuova avventura portoghese: la Portimonense non lo ha potuto ingaggiare per problemi burocratici. Adesso il trequartista nipponico è, ancora una volta, alla ricerca di una nuova squadra.