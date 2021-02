Milan alle prese con il rinnovo di Donnarumma, ma dalla Spagna sottolineano come il suo agente Mino Raiola lo avrebbe offerto a Joan Laporta e al Barcellona

Un rinnovo che si fa sempre più spinoso. Gigio Donnarumma resta concentrato sul presente, ma parlare del suo futuro, con un contratto in scadenza a giugno, appare quantomai inevitabile. La questione rinnovo si fa sempre più spinosa. Persiste infatti la distanza tra domanda e offerta, con il Milan che propone 7,5 milioni di euro, mentre l’agente del giocatore Mino Raiola ne chiede 10. Decisamente troppi per le casse rossonere. Il Milan resta comunque la prima opzione, anche se la distanza c’è. Inoltre il vero nodo riguarda, oltre che l’ingaggio, anche la durata del contratto, con il club che punta ad una firma sino al 2026, mentre l’entourage del giocatore firmerebbe al massimo per due anni. Ecco perché si lavora ad un possibile compromesso fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, è deciso | Rescissione

Calciomercato Milan, Raiola offre Donnarumma a Laporta

L’interesse per il giovanissimo portiere italiano è notevole, da parte di tutti i più grandi club europei. Dalla Juventus al Paris Saint-Germain, ma dalla Spagna rilanciano di un’opzione Barcellona. Secondo ‘Don Balon’ infatti, Raiola avrebbe offerto il classe 1999 a Joan Laporta, destinato a (ri)diventare il presidente del club catalano. Una notizia che avrebbe del clamoroso, considerando il fatto che i ‘Blaugrana’ dispongono di un ottimo portiere come ter Stegen. L’estremo difensore tedesco però sarebbe pronto a dire addio al club. Il giocatore sta pensando di lasciare il Barcellona e il club potrebbe accontentare le sue richieste e metterlo sul mercato, anche se resta un elemento praticamente fondamentale.

LEGGI ANCHE >>> Spezia-Milan, i convocati di Pioli: triplo ritorno

Se ter Stegen dovesse partire, Laporta avrebbe in mano già il sostituto che sarebbe appunto Donnarumma. Ecco perché la cessione del portiere tedesco sarebbe “a cuor leggero”. Raiola avrebbe infatti offerto l’estremo difensore italiano al prossimo presidente ‘Blaugrana’ e il ragazzo avrebbe già detto sì alla proposta. Questo almeno secondo quanto riportano le fonti spagnole.