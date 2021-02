Il Bologna e il Benevento pareggiano nella gara che ha aperto la 22a giornata di Serie A: un gol per tempo

Un gol per tempo e Bologna e Benevento si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 la gara di apertura della 22a giornata di Serie A. Al Dall’Ara match condizionato dal meteo con la neve che soprattutto nel secondo tempo ha complicato la vita ai calciatori. E dire che il match era partito subito forte con la rete al primo minuto di Sansone, ben servito da Barrow. La rete sembra mettere la gara in discesa per i rossoblù anche perché gli uomini di Inzaghi appaiono accusare il colpo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Con il passare dei minuti per i sanniti ritrovano organizzazione e iniziano ad impensierire Skorupski. Quasi logico, il pareggio che arriva nella ripresa con Viola che di tacco sfrutta un errore del portiere emiliano. Il punteggio non cambia più: Bologna e Benevento si spartiscono la posta in palio.

BOLOGNA-BENEVENTO 1-1: 1′ Sansone (BO), Viola (BE)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Napoli* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa, Udinese, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno

** una gara in più