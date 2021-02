Leicester, comunicato UFFICIALE | Infortunio al crociato per Justin

Comunicato ufficiale del Leicester City su James Justin, che ha riportato un infortunio al crociato anteriore: stagione a rischio

La Premier League si sta confermando anche quest’anno come il campionato più all’avanguardia in Europa, con grandi club che si scontrano ogni settimana. Ai più blasonati Liverpool, Chelsea e le due di Manchester, ormai si è aggiunta in pianta stabile anche il Leicester City. Dopo aver vinto il campionato inglese nel 2016, sotto la guida di Claudio Ranieri, le volpi hanno continuano ad inanellare ottimi risultati e quest’anno sono addirittura terzi in classifica davanti ai ‘Reds’ di Klopp. Domani alle 13.30, poi, il Leicester ospiterà proprio il Liverpool in quella che si prospetta una grande partita di football. Intanto, però, le ‘Foxes’ hanno annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver perso uno dei titolari per un infortunio al crociato anteriore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Leicester, UFFICIALE: infortunio al crociato anteriore per Justin | Stagione finita

Alla vigilia del big match contro il Liverpool, il Leicester ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che James Justin ha riportato un serio infortunio al crociato anteriore. Il terzino destro classe ’98 era stato costretto ad abbandonare il campo nell’ultima partita di FA Cup vinta per 1-0 contro il Brighton. Una brutta notizia per Brendan Rogers che difficilmente riuscirà ad avere a disposizione Justin prima del termine di questa stagione e, adesso, dovrà trovare una soluzione per la sua assenza. Il tecnico inglese sta guidando le volpi verso un risultato sorprendente, che potrebbe significare la qualificazione alla prossima Champions League. Un’altra impresa da parte di Vardy e compagnia cantante, che ormai sembrano averci preso l’abitudine.

Full-back James Justin has sustained an anterior cruciate ligament injury and is expected to spend a lengthy spell on the sidelines. We’re with you, @JamesJustin98 💙 — Leicester City (@LCFC) February 12, 2021

L’infortunio di James Justin, oltre a mettere in difficoltà il Leicester, significherà anche una battuta d’arresto per la crescita del talento classe ’98. Il terzino inglese stava disputando un’ottima stagione e, chissà, magari poteva giocarsi anche un posto per i prossimi Europei con la Nazionale inglese. Quantomeno avrebbe potuto instillare il dubbio in Gareth Southgate fino al termine della stagione. Justin rappresetava un vero e proprio jolly per Rodgers, che lo aveva impiegato anche a centrocampo oltre che in tutti i ruoli della sua linea difensiva. Adesso il talento britannico dovrà concentrarsi sulla riabilitazione, per tornare in forma al più presto.