Probabili formazioni, diretta tv e ultime di mercato in vista di Napoli-Juventus; ultima chiamata per Gattuso

Per salvare la panchina e per la rimonta scudetto. Napoli e Juventus scenderanno in campo domani al Maradona alle ore 18 per la 22a giornata del campionato di Serie A. Distanziate in classifica di cinque punti, le due compagini hanno obiettivi differenti: se gli azzurri sono in piena lotta per il quarto posto e provano a salvare la panchina di Gattuso, i bianconeri puntano a ridurre la distanza da Milan e Inter. Calciomercato.it fa il quadro sul big match di domani: probabili formazioni, diretta tv e news di mercato sul futuro di Gattuso; le ultime in vista di Napoli-Juventus.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Assenze importanti su entrambi i fronti. Gattuso, oltre a Koulibaly, Mertens, Ghoulam e Manolas, domani farà a meno anche di Hysaj e Demme. Alcune scelte sono dunque obbligate: in porta Ospina, in difesa Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui, a centrocampo spazio per Elmas, Bakayoko e Zielinski, mentre il trio offensivo dovrebbe essere composto da Lozano, Osimhen (favorito su Petagna) e Insigne.

La Juventus fa i conti con l’infortunio di Arthur, ma anche Dybala non sarà del match. Bonucci è invece alle prese con un affaticamento e potrebbe finire in panchina. Nel modulo disegnato da Pirlo troverà spazio, in porta, Szczesny, in difesa Cuadrado, de Ligt, Chiellini e Danilo, a centrocampo Chiesa, Bentancur, Rabiot e Mc Kennie, in attacco il duo Cristiano Ronaldo-Morata. Queste le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Mc Kennie; Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione Roma 1).

Calciomercato Napoli e Juventus, ultimatum Gattuso: bianconeri ancora su Icardi

Napoli-Juventus sarà decisiva per il futuro di Gattuso. Calciomercato.it lo ha già anticipato nei giorni scorsi: in caso di sconfitta (la terza consecutiva tra campionato e coppe), De Laurentiis saluterà il tecnico calabrese per far spazio a una nuova guida. Sono vivi i contatti con Rafa Benitez e Luciano Spalletti. L’italiano non vuol approdare in Campania per soli sei mesi, mentre lo spagnolo accetterebbe di firmare per un progetto che lo vedrebbe in azzurro come manager all’inglese. L’ultima ipotesi sarebbe invece quella di un traghettatore come Walter Mazzarri. Il presidente, intanto, a margine dell’ultima Assemblea di Lega, ha intrattenuto un colloquio con Mino Raiola, agente tra gli altri di Manolas e Lozano.

Le ultime di mercato in casa Juventus, invece, vedono nuovamente il nome di Icardi affiancato ai bianconeri. Dai like del bomber ai post sui social juventini a un possibile summit (in programma nelle prossime settimane secondo ‘Todofichajes’) tra Fabio Paratici e la moglie-agente Wanda Nara. Il nome dell’ex Inter sta dunque facendo sognare ancora una volta i tifosi della Juve, che sperano nello ‘sgarbo’ ai rivali interisti. La valutazione del’argentino del Psg si aggirerebbe sui 60 milioni di euro.

Napoli-Juventus, diretta tv e live streaming

Napoli-Juventus si giocherà domani sera al Maradona alle ore 18. La gara sarà visibile, in diretta tv, sui canali di Sky Sport. Il live streaming, invece, sarà usufruibile tramite Sky Go e Now Tv. Calciomercato.it, come sempre, proporrà il commento tramite una diretta sui canali social e la diretta testuale con approfondimenti e interviste live.