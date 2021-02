Il Bayern Monaco ha vinto il Mondiale per Club e ora dovrà tornare a concentrarsi su campionato e Champions, dove affronterà la Lazio: Flick però ha perso un altro giocatore

Il Bayern Monaco fa la storia, vincendo anche il Mondiale per Club nella finale contro i messicani del Tigres. Il club bavarese ha centrato il suo sesto titolo su sei, proprio come il Barcellona nel 2009. La squadra di Hansi Flick ha conquistato un filotto di trofei impressionante e ora dovrà tornare a concentrarsi sulla stagione in corso per proseguire sulla strada della vittoria.

In Champions League il compito quasi proibitivo di interrompere questa striscia incredibile starà alla Lazio, che sta vivendo un buon momento e può magari aggrapparsi alle assenze che potrebbe avere Flick nel match in programma il 23. La prima è Thomas Muller, che ieri ha saltato la finale a causa del Covid e quindi dovrebbe tornare proprio a ridosso della sfida con i biancocelesti. L’altra è Serge Gnabry, che invece si è fatto male contro il Tigres: come si legge sul sito ufficiale del Bayern Monaco, infatti, il tedesco ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Un altro big (28 partite giocate delle 32 totali) che rischia di saltare l’andata dell’Olimpico con la Lazio. Inzaghi può almeno sperare in questo.