L’Inter si lecca le ferite tra le polemiche dopo il match contro la Juventus, che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia della squadra nerazzurra. Non resta che il campionato adesso all’undici di Antonio Conte, che a dicembre aveva dovuto dare l’addio alla Champions League con l’uscita di scena dalla fase a gironi. Il match di domenica sera contro la Lazio diventa di vitale importanza per i nerazzurri, che puntano a sorpasso in classifica sui cugini del Milan e a tenere a debita distanza la Juve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube !

Inter-Lazio, le condizioni di Vidal: gli aggiornamenti

Ad Appiano Gentile ci sono da valutare le condizioni di Arturo Vidal, che in questa settimana si è allenato a parte dopo il trauma contusivo alla coscia rimediato venerdì scorso nella trasferta con la Fiorentina. Il centrocampista cileno ha svolto un lavoro personalizzato e ha saltato anche per squalifica l’impegno dell’Allianz Stadium contro la sua ex Juventus. Conte spera di recuperarlo in vista della Lazio e la seduta di oggi sarà decisiva in questo senso per Vidal. Se il classe ’87 darà segnali confortanti rientrando in gruppo, Conte potrebbe anche schierarlo dal primo minuto al cospetto dei biancocelesti di Simone Inzaghi. Un rientro importante, anche se Conte e lo staff medico non vogliono rischiare e Vidal sarà in campo soltanto se pienamente recuperato. Se il cileno non dovesse invece recuperare per partire dall’inizio, Conte potrebbe affidarsi nuovamente ad Eriksen e giocare con il doppio regista insieme a Brozovic.

Per il croato incombe il pericolo giallo, insieme a Barella, essendo in diffida in vista del derby della prossima settimana con il Milan. In corsa per una maglia da titolare c’è pure Gagliardini, al quale Conte ha preferito Eriksen contro la Juventus. In attacco potrebbe esserci una chance per Sanchez al posto di Lautaro Martinez, uno dei peggiori martedì nella gara dell’Allianz Stadium. Young si candida per una maglia da titolare a sinistra, mebtre difficilmente ci saranno rotazioni nel reparto difensivo.