Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Benevento, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A

Amici contro. La sfida tra Bologna e Benevento mette di fronte due grandi interpreti del calcio giocato come Sinisa Mihajlovic e Filippo Inzaghi. L’importanza della posta in palio non lascia tuttavia spazio ai ricordi, con le due squadre che si daranno battaglia per arrivare ai tre punti. Reduci dalla bella vittoria contro il Parma, i padroni di casa hanno raggiunto in classifica a quota 23 punti i sanniti. Calciomercato.it seguirà la sfida del Dall’Ara in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Benevento

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Napoli* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa e Udinese 24; Benevento e Bologna 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12 *una gara in meno