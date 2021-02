Calciomercato Sassuolo, novità per il rinnovo di Caputo

Calciomercato Sassuolo, la società neroverde al lavoro per il rinnovo del bomber Caputo: le ultime sul futuro del giocatore

Protagonista assoluto delle ultime due stagioni con la maglia del Sassuolo, nelle quali ha realizzato in campionato 16 e 21 reti, bottini di livello elevatissimo, quest’anno Francesco Caputo ha avuto decisamente maggiori difficoltà, nonostante un avvio sprint (5 gol nelle prime 5 gare). Un infortunio fastidioso e un recupero piuttosto complicato hanno tolto per un po’ di settimane a De Zerbi un’arma molto importante per il suo attacco, anche se la squadra neroverde è riuscita, almeno fino a qualche giornata fa, a gravitare nell’altissima classifica. Il numero 9 degli emiliani, comunque, sembra essere tornato a fare ciò che sa fare meglio. Due reti nelle ultime tre giornate, al momento in campionato siamo a quota 8 in 16 presenze e c’è tutto un girone di ritorno per provare a raggiungere i due score precedenti.

Sassuolo, Caputo tra rinnovo e Nazionale

Verso la soglia dei 34 anni, Caputo vuole regalarsi un finale di stagione importante, provando magari a inserirsi nei convocati dell’Italia di Roberto Mancini per l’Europeo, alle spalle della coppia designata di centravanti formata da Immobile e Belotti. Un obiettivo ambizioso e che sarebbe il coronamento di una carriera, sicuramente alla portata nel caso in cui le medie realizzative si confermassero, ad esempio, quelle del finale dello scorso campionato, quando il bomber, nel post stop per Covid, era semplicemente irresistibile. Il Sassuolo vuole certamente aiutarlo in questo e al tempo stesso ragiona sul suo rinnovo di contratto. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, il prolungamento dell’attuale accordo, in scadenza a giugno del 2022, si avvicina. Presto potrebbe arrivare la nuova firma con data 2023 o 2024, insomma per avviarsi a chiudere la carriera sulla via Emilia, un’ipotesi certamente gradita alla dirigenza. De Zerbi gli chiede di continuare a fare gol, per inseguire un sogno, quello dell’Europa, che si è allontanato dopo il recente calo, ma che non è troppo lontano. Se i neroverdi torneranno ad essere quelli di inizio stagione, non è impossibile pensare a un rilancio.