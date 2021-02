Dopo le parole di Raiola, manager di Donnarumma, sul rinnovo col Milan, arriva il commento del giornalista Ravezzani

Continua a tenere banco in casa Milan il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e, ad oggi, non è ancora arriva la fumata bianca. Anzi, persiste la distanza tra domanda e offerta: il numero 99, attraverso il suo agente Mino Raiola, chiede 10 milioni di euro a stagione, la società rossonera è ferma a 7.5 milioni. La battaglia si sta giocando, però, non solo sulle cifre. La durata dell’accordo è un nodo cruciale: l’entourage del 21enne estremo difensore sarebbe pronta a firmare per una o, massimo, due anni per poi guardarsi intorno. Di contro, gli uomini mercato meneghini non ci stanno e puntano a blindare il prodotto del vivaio fino al 2026 o, almeno, fino al 2024. Dunque, una trattativa non semplice mentre il 30 giugno si avvicina sempre di più e le voci sul futuro di ‘Gigio’ non si fermano. Oltre alla ‘solita’ Juventus, il suo nome viene accostato ai maggiori top club europei, come Real Madrid e, soprattutto, Paris Saint-Germain. Allo stato attuale, però, la volontà di Donnarumma continua ad essere quella di continuare la sua esperienza nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta ancora minorenne e dove si sta consacrando come uno dei migliori portieri a livello internazionale.

Calciomercato Milan, Ravezzani all’attacco di Donnarumma e Raiola

Chiaramente, però, la collaborazione con un manager ingombrante come Mino Raiola fa discutere. L’agente italo-olandese, sempre schietto e diretto, ieri, anche all’inviato di Calciomercato.it, ha evitato qualsiasi tipo di riferimento alla questione contrattuale. Ma la sua presenza a Milano non può passare inosservata, viste le tante questioni sul tavolo. Questa mattina, però, sui quotidiani nazionali la questione rinnovo Donnarumma è stata ampiamente approfondita e, sulla questione, ha espresso il proprio parere tranchant Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’: “L’ennesima pantomima della coppia Raiola-Donnarumma, pronta a ripetersi tra 2 anni, conferma che il Milan non deve più muoversi dalla già principesca offerta di 7.5 mln per 4 anni – il suo tweet tagliente – Esiste un principio di forma e stile che diventa sostanza. Portiere e manager sono indifendibili“.