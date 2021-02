Juventus, continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala: per Giordano Mischi la cessione è ormai sicura, l’argentino sarà sacrificato

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere sempre più un rebus in casa Juventus. L’attaccante argentino, che sembrava vicino al rientro, è ancora alle prese con problemi fisici e non sarà a disposizione di Andrea Pirlo nella trasferta di campionato contro il Napoli. Un’ennesima gara a cui l’argentino non prenderà dunque parte in stagione. Tante sono state le sfide dove il giocatore non è stato utilizzato per via di infortuni, così come tante sono state le prove deludenti del classe 1994 ex Palermo, che sotto la gestione Pirlo è apparso tutt’altro che a suo agio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala

E proprio lo scarso impiego dell’attaccante argentino, dovuto sia a prestazioni deludenti sia a condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, potrebbe fare in modo che il giocatore venga ceduto in estate. Anche perché c’è ancora distanza per quanto riguarda il discorso rinnovo: l’entourage del giocatore vorrebbe almeno 15 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus, che sta nel frattempo lavorando per abbassare il proprio monte ingaggi.

Intanto, Giordano Mischi a ‘Top calcio 24’ ha sottolineato proprio come le scarse presenze di Dybala in stagione possano comportare un sacrificio in estate, per fare in modo che la Juventus acquisti un giocatore di grande livello in mediana. Un centrocampista in grado di far fare al reparto del club bianconero un salto di qualità: “Dybala non ha mai giocato così poco come in questa stagione – ha sottolineato Mischi – a fine stagione l’argentino sarà sacrificato per acquistare un grande centrocampista”.

A questo punto resta da capire chi possa essere il nome giusto per la mediana bianconera e chi possa permettersi uno scambio con Dybala. Uno dei grandi sogni juventini resta Frenkie de Jong del Barcellona, ma attenzione anche a Paul Pogba, considerando soprattutto che il Manchester United, già in passato, ha puntato Dybala con grande interesse.