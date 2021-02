Calciomercato Inter, Marotta blinda Barella | Rinnovo e fascia da capitano

L’Inter sembra avere tutta l’intenzione di blindare uno dei suoi gioielli sul calciomercato. La prospettiva del rinnovo e dell’assegnazione della fascia di capitano è sempre più concreta

L’Inter continua a muoversi tra le vicende di campo e quelle legate al mercato. I nerazzurri stanno vivendo una fase di grande instabilità societaria e di ristrettezze economiche, anche legate al Covid-19, ma nonostante ciò non possono lasciarsi scappare i migliori calciatori in rosa, su cui si sta basando anche la corsa allo Scudetto.

Tra questi, c’è certamente Nicolò Barella. Il centrocampista italiano sta vivendo un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, trovando probabilmente la maturazione completa agli ordini di Antonio Conte e segnalandosi tra i migliori centrocampisti italiani e in giro per l’Europa. Una crescita che fa salire l’attenzione sul ragazzo, ma che l’Inter vuole premiare, blindando il suo gioiello nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, Barella non si tocca. Fascia da capitano all’orizzonte

Insomma, Barella ha proprio convinto tutti e non solo per le prestazioni sul campo. Il centrocampista italiano, infatti, ha dimostrato una personalità innata e fuori dal comune, anche prima dell’Inter. Gliel’ha riconosciuta anche l’amico Lukaku, era evidente fin dai tempi del Cagliari e nelle presenze con la Nazionale italiana.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe dunque scelto di puntare tutto sul centrocampista e di affidargli anche la fascia da capitano in futuro. Dovrebbe essere lui l’erede di Handanovic, consacrando la sua leadership all’interno del gruppo, per presente e futuro.

Barella e le pretendenti dall’estero: l’Inter vuole blindarlo

Non solo la fascia da capitano. L’Inter sa che le ottime prestazioni di Barella non sono passate inosservate e sta pensando di rinnovare e adeguare il contratto del centrocampista, nonostante l’attuale accordo sia lungo, in scadenza nel 2024. Attualmente percepisce 2,5 milioni netti a stagione, ma sono cifre che ovviamente andranno riviste al rialzo. Barella rappresenta uno degli incedibili per la società insieme a de Vrij, Bastoni e Lukaku ed il suo rinnovo potrebbe arrivare insieme a quelli di altri big, con cui le contrattazioni sono già in fase avanzata. Stiamo parlando proprio di de Vrij e Bastoni, oltre che di Lautaro Martinez.

Ciò permetterebbe ai nerazzurri di blindare il calciatore alla luce degli assalti provenienti dalle alcune delle maggiori big estere. Piace molto in Premier League e in particolare al Liverpool di Jurgen Klopp che rappresenta uno dei suoi principali estimatori. Occhio anche alla Liga con Real Madrid, come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, e Barcellona che l’hanno messo nel mirino. Di certo, ora la sua valutazione è molto più alta e si attesta attorno ai 70 milioni di euro.

Erano iniziate a circolare anche voci su un interesse della Juventus, ma tutte le parti in causa hanno smentito. Barella rappresenta l’oro dell’Inter che ora vuole blindarlo per presente e futuro.